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Банк выплатит 30 000 рублей за навязанную волгоградцу страховку
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Банк выплатит 30 000 рублей за навязанную волгоградцу страховку 

АиФ Волгоград 17 января 2018
Роспотребнадзор выявил навязывание банком страховой услуги жителю Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ведомстве, Роспотребнадзор выявил нарушение закона в ходе внеплановой проверки документов банка после того, как специалистам с жалобой на него обратился клиент кредитного учреждения. Ведомство привлекло последнее к административной ответственности. Однако действие Роспотребнадзора банк решил обжаловать в волгоградском арбитражном суде. Судья апелляционную жалобу оставил без удовлетворения. После этого банк обратился в суд Саратова. Однако тот оставил решение волгоградского арбитража без изменения.
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