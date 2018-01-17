Банк выплатит 30 000 рублей за навязанную волгоградцу страховку

Роспотребнадзор выявил навязывание банком страховой услуги жителю Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ведомстве, Роспотребнадзор выявил нарушение закона в ходе внеплановой проверки документов банка после того, как специалистам с жалобой на него обратился клиент кредитного учреждения. Ведомство привлекло последнее к административной ответственности. Однако действие Роспотребнадзора банк решил обжаловать в волгоградском арбитражном суде. Судья апелляционную жалобу оставил без удовлетворения. После этого банк обратился в суд Саратова. Однако тот оставил решение волгоградского арбитража без изменения.