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McDonald’s перейдет на переработанные материалы
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McDonald’s полностью перейдет на переработанные материалы 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Zou Bixiong / Global Look Press via ZUMA Press

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в 2025 году полностью перейдет на упаковки из вторсырья. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«100 процентов упаковки будет производиться из переработанных материалов в целях защиты окружающей среды и уменьшения отходов», — говорится в заявлении. — Наши клиенты назвали упаковочный мусор главной проблемой, на которую нам надо обратить внимание. Покупатели хотят использовать упаковку, которой можно придать удобную для переработки форму».

В McDonald’s уточнили, что в настоящее время лишь половина упаковки для компании производится из вторсырья.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдоналдами. Первое заведение они открыли в городе Сан-Бернардино, штат Калифорния. В настоящее время сеть занимает второе место по количеству точек во всем мире (после Subway).

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