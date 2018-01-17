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«Балтика» сыграет с «Шальке» на открытии новой арены в Калининграде
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«Балтика» сыграет с «Шальке» на открытии новой арены в Калининграде 

Чемпионат.com 17 января 2018
Фото: Чемпионат.com
«Идея пришла давно, переговоры велись, согласовывали детали. При помощи »Газпрома», который содействовал проведению игры, обо всём договорились. 22 марта состоится данный матч «Балтика» — «Шальке». Рассматривались ли ещё другие команды? Мы понимали изначально, что скорее всего договоримся, поэтому другие варианты не рассматривались. Подчеркну, что «Газпром» очень сильно помог. Потому что наш клуб оплачивает только проживание немецкой команды. А за остальные команды пришлось бы ещё платить, а денег у нас для приглашения команд такого уровня нет. Мы благодарны руководству Калининградской области, руководству «Газпрома», потому что это действительно будет праздник для всех болельщиков и всего калининградского футбола.
Нам самим очень интересно сыграть в матче против команды такого уровня. Что касается приезда немецкой команды основным составом, то матч выпадает на даты товарищеских матчей. Поэтому к нам приедут все те, кто не поедет в свои национальные сборные. Помимо матча с «Шальке» на этом стадионе у нас будет ещё две игры в рамках ФНЛ против «Химок» и «Крыльев Советов», — сказал генеральный директор ФК «Балтика» Теймураз Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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