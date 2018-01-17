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В Воронежской области увеличилось финансирование бесплатной медицины
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В Воронежской области увеличилось финансирование бесплатной медицины 

РИА Новости 17 января 2018
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 17 янв — РИА Новости. Воронежская область увеличила в 2018 году финансирование бесплатной медицины в регионе на 5,5 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом — до 32,5 миллиарда рублей, сообщает в среду облправительство.
Правительство региона утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания жителям региона медицинской помощи в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов.
"Медицинские учреждения получат 32,5 миллиарда рублей из областного бюджета и средств фонда обязательного медицинского страхования. Это на 5,5 миллиарда рублей больше, чем в 2017 году (27 миллиардов рублей)", — говорится в сообщении.
По данным областного правительства, рост финансирования увеличит объем оказания медицинских услуг населению. При этом в рамках программы государственных гарантий жители региона при необходимости смогут получить бесплатную медицинскую помощь за пределами области.
"В рамках программы они могут рассчитывать на бесплатное получение экстренной, неотложной и плановой медицинской помощи при инфекционных и паразитарных поражениях, болезнях кровообращения, нервной, эндокринной и других органов и систем. При этом расходы на одного человека составят более 14 тысяч рублей", — сообщают областные власти, отмечая, что данная сумма была рассчитана, исходя из наличия полисов обязательного медицинского страхования у 2,3 миллиона жителей Воронежской области.
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