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Минздрав определился с вредными продуктами
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«Коммерсантъ» узнал о выделении Минздравом вредных продуктов в стратегии ЗОЖ 

Ведомости 2 часа назад
Фото: РИА Новости

В подготовленной Минздравом новой стратегии формирования здорового образа жизни на период до 2025 г. сохранилось разделение продуктов питания на «вредные» и «полезные». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект документа. По словам собеседников издания, представляющих производителя продуктов и отраслевое объединение, ранее ведомство обещало убрать эти положения из документа. Минздрав рассчитывает согласовать документ до 22 января.

В стратегии упоминаются конкретные категории продуктов, такие как, например, подслащенные напитки и переработанные мясопродукты. Минздрав предлагает установить акцизы на сладкие напитки и изделия с высоким содержанием соли, а также призывает добровольно стимулировать производителей к изменению рецептуры продуктов, чтобы вытеснить с рынка товары с избыточным содержанием насыщенных жиров, соли и сахара. В числе других предложений — запрет рекламы вредных продуктов и введение маркировки, ориентированной на оздоровление режима питания, отмечают собеседники. Производители видят в этом признаки дискриминации.

Президент Союза производителей безалкогольных напитков Максим Новиков отмечает, что продукты разделены на «вредные» и «полезные» по непонятным критериям. Используемая терминология позволяет отнести молочную продукцию с небольшим содержанием жирности к здоровым продуктам, а с большим — к вредным, поясняет исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов.

В Минздраве подчеркнули, что стратегия пока находится в стадии проработки и оптимальные формулировки еще не найдены. Там признали, что для определенного вида пищевой продукции формулировка «вредные продукты» может быть спорной, но как общее понятие вполне жизнеспособна.

В ФАС уже заявили о наличии ряда замечаний к проекту. Об этом сообщио замначальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Максим Дегтярев.

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