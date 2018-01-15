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Киев снял санкции с российской компании
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Киев снял санкции с российского «Южтранса», поставляющего уголь на Украину 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины отменило санкции против российской компании "Южтранс", которая до их введения поставляла в страну дефицитный уголь антрацитовой группы. Соответствующий приказ, датированный 28 декабря 2017 года, опубликован в электронной базе учета документов ведомства.

МЭРТ 30 октября 2017 года ввело санкции в отношении сразу 18 российских компаний "за действия, которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности". Помимо "Южтранса" в список вошли российские компании пищевой промышленности, строительных материалов и оборудования. Тогда директор этого предприятия Андрей Иванков заявил ТАСС, что санкции, введенные Украиной в отношении российского поставщика угля, негативно отразятся прежде всего на самих украинских потребителях, а компания найдет новые рынки сбыта внутри РФ.

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По данным Государственной фискальной службы Украины, в условиях блокады Донбасса, за период с января по октябрь минувшего года страна увеличила ввоз угля в денежном выражении в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года, до $2,151 млрд Основным поставщиком при этом являлась Россия (55,7% или $1,2 млрд). На втором месте оказались США (25% или $546,8 млн), на третьем — Австралия (5,4% или $116,4 млн).

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