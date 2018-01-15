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«Газпром» признал «победу» Украины
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«Газпром» признал «победу» Украины 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости

«Газпром» не намерен оспаривать решение Стокгольмского арбитража в деле против украинского «Нафтогаза». Об этом рассказал зампред российской компании Александр Медведев, сообщает ТАСС.

«Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу. Зачем?» — задался вопросом Медведев, комментируя перспективы апелляции.

Решение Стокгольмского арбитража по итогам многолетнего разбирательства двух компаний огласили 22 декабря. Обе компании объявили о победе друг над другом. Исходя из исковых требований можно сделать вывод, что «Нафтогаз» действительно оказался в выигрыше — российская сторона требовала более 50 миллиардов долларов за нарушение условия take or pay («бери или плати») в контракте с учетом пеней и штрафов, однако суд это требование «Газпрома» не удовлетворил, наоборот, правило было признано дискриминирующим и отменено решением суда.

Однако и «Нафтогаз» не может говорить о полноценной победе. Арбитраж потребовал от украинской стороны погасить задолженность перед Россией за поставленный в период с 2009 по 20017 год газ. Сумма оценивалась в два миллиарда долларов, однако с учетом всех пеней и штрафов, по словам Александра Медведева, сумма может достигнуть пяти миллиардов долларов.

>> Киев снял санкции с российской компании

Судебная тяжба между компаниями стартовала в 2014 году. Изначально «Газпром» планировал вернуть средства за нарушение правила «бери или плати», без учета пеней и штрафов эта сумма оценивалась в 37 миллиардов долларов. Украинская сторона требовала отменить это правило и требовала от российской стороны пересчитать цену на газ в соответствии с рыночными. Это условие было удовлетворено частично: цена на газ в рамках разбирательства была снижена с 485 долларов за кубометр до 352 долларов.

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