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Крым объяснил ликвидацию оператора Керченской переправы
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В Крыму объяснили смысл ликвидации оператора Керченской переправы 

Российская Газета 4 часа назад

Оператора Керченской паромной переправы "Морскую дирекцию" ликвидируют, чтобы "привести в правовое поле существовавшие имущественно-хозяйственные отношения". Об этом рассказал министр транспорта Республики Крым Игорь Захаров.

— К концу года переправа не будет существовать в нынешнем виде, — сказал Захаров. — Но в новом виде она по-прежнему будет работать как самостоятельная структура. Не исключено, что количество паромов сократится.

Счетная палата указала, чтобы в имущество ГУП "Крымские морские порты" вошла "Морская дирекция". И чтобы в будущем не искать деньги на ликвидацию этого предприятия, был сделан превентивный шаг, — добавил министр. — Ликвидация займет не менее полугода, кадры будут сохранены.

Как ранее сообщала "РГ", Совет министров издал распоряжение о ликвидации "Морской дирекции" до 1 июня 2018 года. Известно, что и после открытия моста через Керченский пролив паромы продолжат перевозить особо опасные грузы, которые нельзя будет транспортировать по мосту.

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