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В России хотят ужесточения требований к ЧОП
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Росгвардия предложила ужесточить требования к ЧОП после резни в Перми 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Росгвардия предложит правительству ужесточить требования к частным охранным организациям, которые оказывают услуги для государственных и муниципальных нужд, в том числе по охране школ. Об этом агентству РИА Новости рассказал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

«Таковыми требованиями, мы полагаем, должны стать наличие соответствующего опыта, отсутствие в течение года грубых нарушений лицензионных требований и наличие действующего соглашения обеспечения правопорядка, заключенного с органами внутренних дел и территориальными органами Росгвардии», — пояснил он.

Хинштейн указал на порочность нынешней системы, при которой договоры на охрану заключаются по принципу «кто меньше на торгах предложил, тот и победил. Это приводит к снижению качества предоставляемых услуг и, как следствие, к уровню защищенности объектов».

По его словам, соответствующий документ был внесен в правительство еще в прошлом году, в настоящее время он находится на этапе межведомственного согласования.

15 января двое молодых людей устроили резню в школе Мотовилихинского района Перми. пострадало 14 школьников и учитель. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Следствие рассматривает две версии случившегося: первая версия — драка двумя 16-летними подростками, которых пытались разнять. Вторая — их спланированное нападение на четвероклассников.

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