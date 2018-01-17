На благоустройство Нижнего Новгорода к ЧМ-2018 выделено 1,89 млрд рублей

Бюджет Нижнего Новгорода в преддверии чемпионата мира—2018 пополнится на 1,89 млрд рублей. Об этом в социальной сети сообщила сообщила глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко

Средства будут выделены из бюджета областного правительства и направлены на выполнение обязательств города по подготовке к чемпионату мира и реализации социальных проектов. Изменения были приняты на совместном заседании постоянной комиссии городской думы. На основании решения губернатора Нижегородской области доходная и расходная части городского бюджета будут увеличены более чем на один миллиард рублей.

Сообщается, что 340 млн рублей будут направлены на ремонт фасадов домов, расположенных по маршруту следования болельщиков мундиаля. Кроме того, будут затронуты системы освещения и маршрутные ориентиры в сторону стадиона. Дороги также получат свою долю из бюджета. На их ремонт будет выделено 230 млн рублей, а на создание парковки у стадиона «Нижний Новгород» ещё 20,5 млн рублей.