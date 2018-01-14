Кто заплатит за скандал с женой Аршавина?

Олег Смирнов рассказал в эфире НСН, сколько теряют авиакомпании из-за дебоширов в самолетах.

Супруге футболиста Андрея Аршавина — Алисе — придется заплатить за скандал на борту самолета «Аэрофлота» из собственного кармана. Такое мнение высказал в эфире НСН бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

>> «Аэрофлот» ответил «гламурному быдлу»

«Это очень серьезные деньги. Поэтому у нас были приняты законы, которые наложили на дебоширов не только уголовную и административную, но и финансовую ответственность за принесенный ущерб. В случае скандала с Аршавиной расходы не критически большие, но они серьезные для авиакомпании. Пусть это будет хоть тысяча рублей, все равно. Кто дал право грабить авиакомпанию из-за своего деструктивного поведения?», — заявил собеседник агентства.

>> За что жену Аршавина сняли с самолёта

Эксперт отметил, что «Аэрофлот» вынужден подать в суд, чтобы взыскать с дебошира понесенные авиакомпанией убытки. И это не только финансовые расходы. Есть еще и имиджевые потери, к которым приводят задержки рейсов. Если суд признает дебошира неплатежеспособным, убытки перевозчика лягут на остальных пассажиров.

«Известный случай, когда командир экипажа принимает единственное правильное решение — провести незапланированную посадку. Это обходится компании примерно в миллион рублей. Случай с Аршавино обошелся в полмиллиона рублей. То есть эта мадам залезла в карман авиаперевозчика. А сумма для супруги футболиста, получающего сотни миллионов рублей, ничего не значит, как для нас с вами 5 копеек уплатить. Потому и назначается финансовая сатисфакция, потому что при ее отсутствии расходы лягут на других пассажиров, которые ни в чем не виноваты. И так делает весь мир», — сказал авиаэксперт.

Однако итоговая сумма ущерба, которую в суде будет требовать авиаперевозчик, может быть и больше, потому что скандал, устроенных женой футболиста, затронул интересы всех пассажиров данного борта.

«Аэрофлот» имеет право опросить и других пассажиров на предмет возмещения им морального ущерба. Кто-то из-за Аршавиной стыковку потерял, кто-то — бронь на отель. Эти суммы тоже приплюсуются к потерям авиакомпании, и это будет очень правильно», — заключил Олег Смирнов.

Напомним, скандал с Алисой Аршавиной случился в канун рождества на рейсе Москва-Алматы компании «Аэрофлот». Как заявили НСН в авиакомпании, супруга футболиста вела себя деструктивно, не реагировала на просьбы экипажа сесть на место и пристегнуть ремнем безопасности себя и ребенка, потому как самолет уже начал движение к рулежной дорожке. Также она называла себя майором ФСБ и угрожала бортпроводникам тюрьмой.