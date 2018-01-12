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«Победа» стала лидером рейтинга дешёвых авиабилетов
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«Победа» стала лидером рейтинга дешёвых авиабилетов 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Авиакомпания «Победа» возглавила рейтинг перевозчиков с самыми дешевыми билетами, сообщает издание Aviaport.ru. Рейтинг составлен сервисом путешествий OneTwoTrip.ru.

Цены «Победы» оказались ниже, чем у других авиаперевозчиков эконом-класса, на 30% для перелетов внутри страны и на 50% на международных направлениях.

На втором месте рейтинга в обоих сегментах оказалась компания UTair, третью строчку на внутренних направлениях заняли «Уральские авиалинии», на международных — авиакомпания «Руслайн».

Сервис также подсчитал среднюю стоимость внутреннего перелета в 2017 году — 10181 рубль. Средняя стоимость авиабилета за границу в прошлом году составила 20948 рублей.

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