Ликвидирован оператор Керченской паромной переправы

Власти Крыма приняли решение о ликвидации компании-оператора Керченской переправы

Совет министров Республики Крым принял решение о ликвидации компании ООО "Морская дирекция", которая является оператором Керченской паромной переправы, связывающей полуостров с материковой Россией. Соответствующее решение опубликовано в пятницу на сайте крымского правительства.

"Одобрить решение Министерства транспорта Республики Крым… о ликвидации ООО "Морская дирекция", — говорится в распоряжении Совета министров региона.

Минтранс региона может принимать такие решения, поскольку от имени республики "осуществляет полномочия единственного участника (высшего органа)" "Морской дирекции", уточняется в документе.

О причинах ликвидации власти пока не сообщали.