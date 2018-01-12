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Ликвидирован оператор Керченской паромной переправы
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Власти Крыма приняли решение о ликвидации компании-оператора Керченской переправы 

ТАСС 2 часа назад

Совет министров Республики Крым принял решение о ликвидации компании ООО "Морская дирекция", которая является оператором Керченской паромной переправы, связывающей полуостров с материковой Россией. Соответствующее решение опубликовано в пятницу на сайте крымского правительства.

"Одобрить решение Министерства транспорта Республики Крым… о ликвидации ООО "Морская дирекция", — говорится в распоряжении Совета министров региона.

Минтранс региона может принимать такие решения, поскольку от имени республики "осуществляет полномочия единственного участника (высшего органа)" "Морской дирекции", уточняется в документе.

О причинах ликвидации власти пока не сообщали.

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