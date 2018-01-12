Из-за нижнего белья Елизаветы II разгорелся скандал

Королева Великобритании Елизавета II лишила компанию Rigby & Peller официального статуса поставщика нижнего белья королевскому двору, сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, причиной этого стало то, что экс-владелица Rigby & Peller Джун Кентон в своих мемуарах откровенно рассказала, как королева примеряла белье, а также то, что при этом присутствовали ее собаки породы корги. Кроме того, в своей книге 82-летняя Кентон рассказала о вкусах в нижнем белье матери Елизаветы, ее сестры принцессы Маргарет и принцессы Дианы.

Марка Rigby & Peller, приобретенная Джун Кентон в 1982 году за 20 тысяч фунтов, была продана ею в 2011-м за восемь миллионов.

Rigby & Peller в течение 57 лет официально поставляла королевскому двору Великобритании нижнее белье.