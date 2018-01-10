Россиянин отобрал конфеты у Порошенко

Российский суд по интеллектуальным правам досрочно прекратил правовую охрану товарного знака Kremona «дочки» украинской кондитерской компании Roshen из-за его неиспользования. Иск к Roshen подал индивидуальный предприниматель Олег Сохацкий из России. Об этом в среду, 10 января, сообщает «Интерфакс-Украина».

Суд решил досрочно прекратить охрану знака Kremona в отношении всех товаров 30-го класса международной классификации товаров и услуг (напитки на основе кофе, какао или шоколада, зерновые продукты, готовые к употреблению).

По данным Роспатента, оспариваемый знак был зарегистрирован на компанию Roshen 19 ноября 2010 года до 12 августа 2019-го.

Основателем корпорации Roshen является президент Украины Петр Порошенко. Она производит более 350 наименований кондитерских изделий. В состав корпорации входят предприятия на Украине, в Литве и Венгрии. В Борисполе ведется строительство новой бисквитной фабрики. Производственная деятельность расположенной в России липецкой фабрики Roshen была остановлена в апреле 2017-го.

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После неудачных попыток продать свою долю в Roshen Порошенко в январе 2016 года передал ее в управление Rothschild Trust.