Почта банк накажет своего сотрудника-хама

Почта банк уволит сотрудника из Перми за недопустимый разговор с клиентом

Почта банк уволит сотрудника из пермского отделения банка за недопустимый разговор с клиентом. Об этом ТАСС сообщила PR-директор банка Ольга Очеретина.

Ранее в телеграм-канале Mash появилась аудиозапись разговора сотрудника Почта банка в Перми. На записи слышно, как сотрудник банка нецензурно выражается и оскорбляет клиента кредитной организации.

"Банк разобрался в данной ситуации. Действительно, на аудиозаписи голос нашего сотрудника службы сбора во время разговора с клиентом банка. Взаимодействие с клиентами в подобном ключе совершенно недопустимо. Оно нарушает этические нормы и локальные нормативные регламенты банка. Сотрудник будет уволен", — сказала Очеретина.

Она подчеркнула, что банк приносит извинения за действия своего сотрудника. "В Почта банке работает центр контроля процессов, куда каждый клиент может направить жалобу о любой ситуации, в которой ущемлены его права. Через любой удобный канал — социальные сети, горячую линию или электронную почту", — добавила Очеретина.

Почта банк позиционирует себя как универсальный розничный банк. Он был создан в январе 2016 года группой ВТБ и ФГУП "Почта России" на базе дочернего банка ВТБ24 — Лето банка. Банк развивает масштабную региональную сеть на базе отделений Почты России. До конца 2018 года банк планирует открыть порядка 18 тыс. точек присутствия в отделениях почтовой связи, что позволит усилить проникновение базовых банковских услуг на всей территории России.