У сотен богатейших россиян нашли гражданство Мальты

Мальтийское правительство опубликовало документ, в котором говорится, что гражданами этой страны за последние три года стали 730 россиян. Среди новоиспеченных мальтийцев десятки имен, полностью совпадающих с именами известных российских предпринимателей и членов их семей. На документ обратило внимание издание РБК.

В частности, в списке оказались основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож и члены его семьи, владелец инвестиционно-девелоперской компании O1 Properties Борис Минц и члены его семьи, полные тезки совладельца ICT Holding Ltd Александра Несиса и членов его семьи, полные тезки совладельца крупнейшего в России производителя водки Beluga Group Александра Мечетина, владелец девелоперской компании ФСК «Лидер» Владимир Воронин и члены его семьи и многие другие. В пресс-службе «Яндекса» подтвердили наличие мальтийского гражданства у Аркадия Воложа, заявив, что наличие паспорта этой страны помогает главе «Яндекса» передвигаться по миру без виз. Владимир Воронин также подтвердил наличие у себя и своей семьи мальтийского паспорта, связав его получение с возможностью свободно передвигаться по миру и подходящими условиями оформления гражданства.

Как сообщает издание, россияне, упомянутые в списке, получили мальтийские паспорта по программе «Гражданство в обмен на инвестиции», действующей на Мальте с конца 2013 года. Минимальная сумма инвестиций, необходимая для получения гражданства Мальты, — 880 тысяч евро без учета комиссий и сборов.