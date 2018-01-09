Управляющий ЖКХ пытался спасти компанию игрой в лотерею

Конкурсный управляющий пытался спасти компанию игрой в лотерею

Конкурсный управляющий Александр Николаюк пытался пополнить конкурсную массу муниципального предприятия «Управляющая компания» необычным способом. Он приобрел билеты одной из национальных лотерей в надежде на то, что выигрыш будет зачислен на расчетный счет должника и распределен между кредиторами.

«Управляющая компания» обслуживает жилищно-коммунальное хозяйство поселка Вершина Тёи в Хакасии. По итогам 2016 г. долг компании составил 37,5 млн руб., напоминает «Интерфакс».

Николаюк в ноябре купил 100 лотерейных билетов по цене 100 руб. каждый за счет должника. Свои действия он объяснял тем, что расчет по обязательствам должника «возможен только благодаря чуду». «Лотерея это шанс. Призрачный, но шанс. И возможно что 1 января 2018 г. нам повезет», — говорилось в официальном сообщении конкурсного управляющего, опубликованном в ноябре в федеральном реестре сведений о банкротстве.

Расчет конкурсного управляющего не оправдался. Из 100 лотерейных билетов выигрышными оказались только 48. «Самый крупный выигрыш составил 124 руб., самый мелкий 101 руб., общая сумма "выигрыша" составила 5035 руб.», — говорится в официальном сообщении Николаюка от 2 января.

Конкурсный управляющий подчеркнул, что лотерея для предприятия банкрота «являлась беспроигрышной»: сумма 10 000 руб., потраченная на приобретение билетов, «удержана из вознаграждения конкурсного управляющего».

«Лотерейные билеты пока не предъявлены к оплате выигрыша, если кто заинтересуется приобретением билетов на сувениры или как музейный экспонат прошу обращаться», — написал он.

После того, как стало известно о вложениях конкурсного управляющего в лотерейные билеты, прокуратура обратилась с жалобой в саморегулируемую организацию (СРО), в которой состоит Николаюк.

«Прожитые 52 дня в ожидании Чуда были насыщены событиями с разной окраской, но в основном всё было замечательно. Но были лица, которым в силу своего служебного положения верить в Чудо Устав не позволяет. Усомнились сотрудники Уполномоченного органа и работники прокуратуры Аскизского района Хакасии. Они обратились с жалобами на мои действия в моё родное СРО. Жалобы рассматриваются», — написал Николаюк (сохранена орфография автора. — Ред.).

Он уточнил, что страховавшая его компания СК «Арсеналъ» решила повысить для него тариф на обязательное страхование ответственности арбитражного управляющего в 5 раз. Таким образом, тариф был увеличен с 54 000 руб. до 270 000 руб. в год.

«Ваши выступления в прессе — потянули на вот такую круглую сумму», — написал Николаюку директор региональной дирекции СК «Арсеналъ» в Новосибирске Андрей Черников (копия письма приложена к сообщению конкурсного управляющего).

Черников рассказал «Интерфаксу», что увеличить тариф для Николаюка было решено после анализа его деятельности по совокупности факторов, одно из них которых — слова арбитражного управляющего в СМИ, что страховая компания «должна за все платить».