Назван самый богатый человек в истории

Самым богатым человеком в истории назван основатель компании Amazon Джефф Безос. Его состояние, по разным оценкам, составляет от $104,4 млрд до $105,1 млрд Об этом сообщает Life.ru cо ссылкой на Bloomberg и Forbes.

Акции Amazon дорожали на протяжении всего года, на сегодняшний день стоимость акции интернет-ретейлера составляет $1,3 тысячи, что на 6,62% выше аналогичного показателя годичной давности.Bloomberg оценивает состояние Безоса в $105,1 млрд, Forbes называет цифру в $104,4 млрд

Ранее самым богатым человеком в истории признавался основатель компании Microsoft Билл Гейтс. В 1999 году его состояние достигло $100 млрд