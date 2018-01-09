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Опубликован список нововведений в банковской системе РФ
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ЦБ опубликовал список нововведений в банковской системе 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: Алексей Иванов / «ТРК Звезда»

С этого года Центробанк переходит к пропорциональному регулированию банковской системы.

ЦБ России опубликовал список изменений в банковской системе, которые будут действовать с 2018 года, среди них есть важные нововведения для кредитных организаций.

Так, с этого года Центробанк переходит к пропорциональному регулированию банковской системы.

Как сообщается на сайте регулятора, в течение года банки должны будут принять решение — или увеличить капитал до 1 млрд рублей и работать по универсальной лицензии, или перейти на базовую лицензию, минимальный размер капитала которой составляет 300 млн рублей.

Также отмечается, что банкам необходимо будет перейти на Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО) 9.

Кроме того, Банк России сообщил, что увеличивается базовая ставка взносов в Агентство по страхованию вкладов с 0,12% до 0,15% расчетной базы.

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