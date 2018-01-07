Ещё
Глава Adidas пожаловался на вред санкций против России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На Камчатке произошло сильнейшее землетрясение
На Камчатке произошло сильнейшее землетрясение

Глава Adidas пожаловался на вред санкций против России 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости

Глава немецкого концерна Adidas Каспер Рорстед заявил, что Западу стоит улучшать отношения с Россией. По его словам, санкции, введенные Евросоюзом против РФ, привели к потере многих рабочих мест в Европе. "Политики предпочитают замалчивать этот эффект", — добавил руководитель компании.

Рорстед подчеркнул, что ЕС необходимо найти выход из проблемы в отношениях с Россией, так как "невозможно противостоять друг другу годами", передает РИА Новости.

"Я знаю Россию много лет, чувствую с ней близость. Мне нравится эта страна, ее жители и думаю, что в культурном отношении Россия намного ближе Европе, чем другие", — отметил глава Adidas.

Российская Газета: последние новости
"Аэрофлот" рассказал об отказе в обслуживании рейсов в Вашингтоне Рогозин: "Альфа-Банк" не работал со средствами гособоронзаказа Польша назвала условие продления контракта на закупку газа у РФ
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разведка США заявила о крупнейшем провале в истории
Боевики вновь атаковали Хмеймим
Сирийские военные массово сдались боевикам
В Европе может произойти вторая Фукусима
Скончалась Нина Талызина
Видео
00:00
Видео с зажаренной «рыбой-зомби» вызвало споры
Безумный мир
00:34
Россиянин спас ребенка от акул
00:59
Страдающих ожирением ежей показали на видео
00:45
Сирийские военные массово сдались боевикам
Ближний Восток В мире
00:54
Панда обрадовалась первому снегу
В мире
00:43
Горящий самолет в аэропорту попал на видео
Происшествия
07:42
Грабитель запаниковал в запертом магазине
Происшествия
00:35
Собака покатала сама себя на санках
В мире
00:00
Замерзающих черепах спасают во Флориде
Происшествия
00:00
Лыжники застряли на подъемнике во время бури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение