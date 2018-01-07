Глава Adidas пожаловался на вред санкций против России

Глава немецкого концерна Adidas Каспер Рорстед заявил, что Западу стоит улучшать отношения с Россией. По его словам, санкции, введенные Евросоюзом против РФ, привели к потере многих рабочих мест в Европе. "Политики предпочитают замалчивать этот эффект", — добавил руководитель компании.

Рорстед подчеркнул, что ЕС необходимо найти выход из проблемы в отношениях с Россией, так как "невозможно противостоять друг другу годами", передает РИА Новости.

"Я знаю Россию много лет, чувствую с ней близость. Мне нравится эта страна, ее жители и думаю, что в культурном отношении Россия намного ближе Европе, чем другие", — отметил глава Adidas.