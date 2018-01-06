Самолеты «Аэрофлота» отказались обслуживать в Вашингтоне

В аэропорту Вашингтона отказались обслуживать рейсы «Аэрофлота»

Компания по наземному обслуживанию рейсов «Аэрофлота» в аэропорту Вашингтона (США) SwissPort отказывается обслуживать рейсы российского авиаперевозчика. Об этом говорится в сообщении «Аэрофлота» в Twitter.

Компания, обслуживающая рейсы Аэрофлота в аэропорту Вашингтона, отказывается обслуживать рейсы российского авиаперевозчика https://t.co/uoOOtw8nLy— Аэрофлот (@aeroflot) 6 января 2018 г.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Нью-Йорке и возникшим в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона транспортным коллапсом, компания по наземному обслуживанию рейсов «Аэрофлота» в Вашингтоне — SwissPort — пока не подтверждает возможность обслуживания рейсов Аэрофлота в аэропорту Вашингтона (IAD)», — отметили в авиакомпании.

В то же время аэропорт выдал слоты на выполнение рейсов SU533 (ранее как 123) и SU539 (ранее как SU103) в 12:00 и 14:00 соответственно.

Отмечается, что «Аэрофлот» не может сообщить точное время отправления задержанных по метеоусловиям рейсов.