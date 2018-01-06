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Самолеты «Аэрофлота» отказались обслуживать в Вашингтоне
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В аэропорту Вашингтона отказались обслуживать рейсы «Аэрофлота» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Компания по наземному обслуживанию рейсов «Аэрофлота» в аэропорту Вашингтона (США) SwissPort отказывается обслуживать рейсы российского авиаперевозчика. Об этом говорится в сообщении «Аэрофлота» в Twitter.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Нью-Йорке и возникшим в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона транспортным коллапсом, компания по наземному обслуживанию рейсов «Аэрофлота» в Вашингтоне — SwissPort — пока не подтверждает возможность обслуживания рейсов Аэрофлота в аэропорту Вашингтона (IAD)», — отметили в авиакомпании.

В то же время аэропорт выдал слоты на выполнение рейсов SU533 (ранее как 123) и SU539 (ранее как SU103) в 12:00 и 14:00 соответственно.

Отмечается, что «Аэрофлот» не может сообщить точное время отправления задержанных по метеоусловиям рейсов.

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