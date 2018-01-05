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Volkswagen и Adidas ответили на претензии Киева по Крыму
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Volkswagen и Adidas отвергли претензии Украины относительно деятельности в Крыму 

Ведомости 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Немецкие концерны Volkswagen и Adidas отвергли претензии Украины к работе своих ритейлеров в Крыму, пишет Deutsche Welle.

В пресс-службе автоконцерна сообщили, что бренды Volkswagen придерживаются санкций и соблюдают принятые решения: «Противоположные оценки вызывают у нас удивление».

В Adidas подчеркнули, что компания «в принципе придерживается действующего законодательства».

В четверг министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев применит меры в отношении немецких компаний Adidas и Volkswagen за работу в Крыму. «Вы знаете, что мы много сделали для того, чтобы российское мошенничество, как в случае с поставками турбин Siemens на территорию оккупированного Крыма, никогда не повторилось», — заявил Климкин.

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