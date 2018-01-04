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Между Хельсинки и Таллином запустят российские экранопланы
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Экранопланы российского производства запустят между Хельсинки и Таллином 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева"

Экранопланы производства российской компании RDC Aqualines запустят между Хельсинки и Таллином, что позволит сократить время поездки между двумя столицами до тридцати минут, рассказал в четверг организатор данного проекта, управляющий директор эстонской компании Sea Wolf Express Вилле Хёгман в интервью финскому телеканалу MTV3.

"Компания уже приобрела одно судно, подписан контракт на поставку 15 судов. В ближайшее время начнутся тренировки экипажа в Финском заливе. После этого начнутся пассажирские перевозки", — отметил Хёгман.

Один корабль принимает на борт 12 пассажиров. По расчетам компании, за сутки одно судно будет перевозить 144 человека между двумя столицами, или около одной тысячи людей в месяц. Конкретные сроки запуска в Sea Wolf Express пока не уточняют. "Мы должны быть уверены в готовности проекта, его безопасности и комфорте, поэтому не хотим торопиться", — отметил Хёгман.

Расстояние между Таллином и Хельсинки — 82 километра. Паромное сообщение между столицами Финляндии и Эстонии осуществляют три паромные компании: Tallink, Viking Line и Eckero Line. Время в пути составляет от двух часов и более. Средняя стоимость билета в одну сторону на одного пассажира — около 20 евро.

Экраноплан — судно на воздушной подушке. Производственной площадкой RDC Aqualines является расположенное в Нижнем Новгороде НПО "Аэротехнологии", предприятие объединяет опытно-конструкторское бюро и авиастроительный завод, имеющие лицензию Минпромторга России на разработку авиационной техники и сертификат АР МАК, указано на сайте компании.

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