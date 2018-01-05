Рогозин ответил на скандальный «отказ» Альфа-банка

«Не было разрешения»: Рогозин ответил на «отказ» Альфа-банка работать с ВПК

Альфа-банк не имел разрешения работать со средствами гособоронзаказа, заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин, комментируя высказывание заместителя председателя совета директоров банка по обслуживанию предприятий оборонного комплекса Олега Сысуева.

"Не даю этическую оценку заявлению руководства Альфа-банка о прекращении сотрудничества с оборонными предприятиями из-за "риска санкций". Просто обращаю внимание на то, что Альфа-банк действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа", — написал он в Facebook.

Отказ в обслуживании

Ранее Сысуев заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что "Альфа-банк" уведомил предприятия ВПК о прекращении их обслуживании из-за санкций. Он подчеркнул, что речь идет не о моментальном разрыве отношений, а о "максимальном сокращении рисков".

По словам топ-менеджера "Альфа-банка", оборонка составляла значительную часть кредитного портфеля банка.

Ранее основатель "Альфа-Групп" Михаил Фридман сообщил Forbes, что из-за западных санкций банк перестает работать с оборонными предприятиями. "Ну что делать. Конечно, мы оттуда ушли", — сказал он.

При этом Фридман добавил, что главным источником финансирования предприятий ВПК является государство.

Новые санкции США: борьба с российской "оборонкой"

Госдеп в конце октября опубликовал список российских компаний и организаций, сотрудничество с которыми может быть чревато введением американских санкций.

В перечень вошли российские спецслужбы — ФСБ, СВР, ГРУ и 33 предприятия, концерна и организации оборонно-промышленного комплекса, включая "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МиГ", "Сухой", "Туполев". Все они уже находятся под санкциями США, но теперь угроза их введения нависла над контрагентами российских предприятий.

В ведомстве уточнили, что под санкции могут попасть сделки по продаже третьим странам российского "высокотехнологичного оружия", но заверили, что эти меры не являются "средством конкуренции" с Россией на рынке вооружений. Однако в Москве уже напрямую связали новый шаг США с боязнью поставок таких российских систем, как С-400, традиционным союзникам Вашингтона.