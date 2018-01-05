Ещё
Рогозин ответил на скандальный «отказ» Альфа-банка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Не было разрешения»: Рогозин ответил на «отказ» Альфа-банка работать с ВПК 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Альфа-банк не имел разрешения работать со средствами гособоронзаказа, заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин, комментируя высказывание заместителя председателя совета директоров банка по обслуживанию предприятий оборонного комплекса Олега Сысуева.

"Не даю этическую оценку заявлению руководства Альфа-банка о прекращении сотрудничества с оборонными предприятиями из-за "риска санкций". Просто обращаю внимание на то, что Альфа-банк действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа", — написал он в Facebook.

Отказ в обслуживании

Ранее Сысуев заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что "Альфа-банк" уведомил предприятия ВПК о прекращении их обслуживании из-за санкций. Он подчеркнул, что речь идет не о моментальном разрыве отношений, а о "максимальном сокращении рисков".

По словам топ-менеджера "Альфа-банка", оборонка составляла значительную часть кредитного портфеля банка.

Ранее основатель "Альфа-Групп" Михаил Фридман сообщил Forbes, что из-за западных санкций банк перестает работать с оборонными предприятиями. "Ну что делать. Конечно, мы оттуда ушли", — сказал он.

При этом Фридман добавил, что главным источником финансирования предприятий ВПК является государство.

Новые санкции США: борьба с российской "оборонкой"

Госдеп в конце октября опубликовал список российских компаний и организаций, сотрудничество с которыми может быть чревато введением американских санкций.

В перечень вошли российские спецслужбы — ФСБ, СВР, ГРУ и 33 предприятия, концерна и организации оборонно-промышленного комплекса, включая "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МиГ", "Сухой", "Туполев". Все они уже находятся под санкциями США, но теперь угроза их введения нависла над контрагентами российских предприятий.

В ведомстве уточнили, что под санкции могут попасть сделки по продаже третьим странам российского "высокотехнологичного оружия", но заверили, что эти меры не являются "средством конкуренции" с Россией на рынке вооружений. Однако в Москве уже напрямую связали новый шаг США с боязнью поставок таких российских систем, как С-400, традиционным союзникам Вашингтона.

РИА Новости: последние новости
Экранопланы российского производства запустят между Хельсинки и Таллином Польша хочет новый газовый контракт с Россией без привязки к цене нефти СМИ: Apple потеряет миллиарды долларов после скандала со старыми iPhone
 Ещё 33 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ил-76 РФ не смог приземлиться на базе в Сирии
Украина сделала неожиданное признание
Бастрыкин отреагировал на задержание пьяных следователей
Назван способ защитить самолеты РФ на авиабазе Хмеймим
Стали известны подробности гибели Калинина
Видео
00:56
В США загорелся автомобиль c фейерверками
Происшествия
03:37
Туристический автобус сгорел в центре Петербурга
Происшествия ДТП
00:36
Гонщика-призрака запечатлели на видео
В мире
01:04
Под Новосибирском десять человек погибли при пожаре
Происшествия
01:44
Самка гепарда родила рекордное число детенышей
В мире
00:00
Поезд снесло ураганом с рельсов в Швейцарии
Происшествия Катастрофы
00:00
Опубликовано видео с места крупного ДТП в ХМАО
Происшествия ДТП
00:46
Названа возможная причина ЧП на Сахалине
Происшествия Пожары
00:35
Спорткар Audi «поднял в воздух» Nissan
ДТП Происшествия
01:20
Украина испытала «Гром-2»
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение