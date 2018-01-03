Ещё
Авиакомпанию Delta обвинили в антисемитизме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Авиакомпанию обвинили в увольнении сотрудников за знакомство с евреями 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru

Четверо бывших и действующих сотрудников американской авиакомпании Delta Air Lines подали на нее иск в федеральный окружной суд в Нью-Йорке за антисемитизм. Об этом сообщает Reuters.

По утверждению истцов, Delta ущемляет права своих работников из числа евреев и израильтян. Одна из бортпроводниц компании была уволена в марте 2017 года якобы лишь из-за того, что она еврейка.

Другая бортпроводница, которая не является еврейкой, заявила, что ее отстранили от работы в связи с тем, что она использовала имеющийся у нее сертификат сотрудника Delta, чтобы обеспечить льготный полет некому мужчине-еврею. В компании посчитали, что она нарушила правила, так как якобы не была знакома с мужчиной, а льготы предоставляются только для близких людей работников. Сотрудница утверждает, что она знает этого человека уже около 40 лет, а претензии Delta называет проявлением антисемитизма.

В иске также говорится, что сотрудников-евреев лишают возможности продвинуться по службе, а обстановка на рейсах перевозчика в Израиль якобы враждебная по отношению к пассажирам. Истцы добиваются от Delta выплаты компенсации, а также восстановления в должности уволенной сотрудницы.

В заявлении авиакомпании говорится, что руководство Delta Air Lines выступает против какой-либо дискриминации.

Lenta.ru: последние новости
Uber придумал регулярные поборы за доставку еды Криптовалюту обеспечат миллиардами баррелей нефти Бежавший за границу банкир назвал ошибкой санацию Промсвязьбанка
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне возмущены безвкусицей и пошлостью «Огонька»
НАТО сделало заявление о «холодной войне» с РФ
РФ предрекли возвращение к «суровым будням»
Врач скончалась после 18 часов работы без перерыва
Украина испытала «Гром-2»
Видео
00:46
Названа возможная причина ЧП на Сахалине
Происшествия Пожары
00:35
Спорткар Audi «поднял в воздух» Nissan
ДТП Происшествия
01:20
Украина испытала «Гром-2»
Армия В мире
Кадыров прочитал стихотворение россиянам
Политика
01:43
Автор клипов про Поклонскую выпустил новогодний ролик
Общество
01:16
Пожирающая собственный хвост змея попала на видео
В мире
00:18
Белка устроила переполох в полицейском участке
Происшествия
01:19
«Верные друзья» Минобороны поздравили россиян
Армия
00:18
Американский полицейский чудом избежал смерти
Происшествия
05:35
Новогоднее шоу в Дубае установило рекорд Гиннесса
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение