Авиакомпанию Delta обвинили в антисемитизме

Авиакомпанию обвинили в увольнении сотрудников за знакомство с евреями

Четверо бывших и действующих сотрудников американской авиакомпании Delta Air Lines подали на нее иск в федеральный окружной суд в Нью-Йорке за антисемитизм. Об этом сообщает Reuters.

По утверждению истцов, Delta ущемляет права своих работников из числа евреев и израильтян. Одна из бортпроводниц компании была уволена в марте 2017 года якобы лишь из-за того, что она еврейка.

Другая бортпроводница, которая не является еврейкой, заявила, что ее отстранили от работы в связи с тем, что она использовала имеющийся у нее сертификат сотрудника Delta, чтобы обеспечить льготный полет некому мужчине-еврею. В компании посчитали, что она нарушила правила, так как якобы не была знакома с мужчиной, а льготы предоставляются только для близких людей работников. Сотрудница утверждает, что она знает этого человека уже около 40 лет, а претензии Delta называет проявлением антисемитизма.

В иске также говорится, что сотрудников-евреев лишают возможности продвинуться по службе, а обстановка на рейсах перевозчика в Израиль якобы враждебная по отношению к пассажирам. Истцы добиваются от Delta выплаты компенсации, а также восстановления в должности уволенной сотрудницы.

В заявлении авиакомпании говорится, что руководство Delta Air Lines выступает против какой-либо дискриминации.