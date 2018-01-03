Playboy может лишиться печатной версии

Руководство компании Playboy Enterprises рассматривает возможность отказа от выпуска печатной версии известного мужского журнала. Решение еще не принято, но оно обсуждается, сообщил The Wall Street Journal.

Издатели хотят сосредоточиться на так называемом «мире Playboy» — более обширном проекте, чем небольшое печатное издание, которое является «наследием прошлого», пояснил руководитель издателя Бен Кон. Playboy Enterprises в 2018 году может быть трансформирована из медийной компании в «организацию, управляющую брендом».

Наследники скончавшегося в прошлом году основателя Playboy Хью Хефнера рассматривают возможность продажи своей доли акций (около 35%) обладателю контрольного пакета — Rizvi Traverse. Условием договоренности между Rizvi Traverse и Хефнером было существование печатной версии журнала при жизни его основателя. Кроме того, он мог запрещать определенные сделки. Но эти права не перешли его наследникам.

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Wall Street Journal пишет, что печатная версия Playboy является убыточной, напоминая и о значительном сокращении ее тиража. При этом серьезные доходы приносила передача прав на использование бренда сторонним фирмам — владельцам казино и ночных клубов, производителям продукции различного рода. По словам Кона, основное будущее Playboy Enterprises видит именно в этой области.

В Playboy Enterprises и Rizvi Traverse комментировать информацию не стали.

Хью Марстон Хефнер — издатель, основатель и шеф‐редактор журнала Playboy умер в своем доме в США возрасте 91 года 28 сентября 2017 года.