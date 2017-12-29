«Аэрофлот» составил «черный список» пассажиров

Черный список «Аэрофлота» насчитывает более 10 тысяч пассажиров

Компания "Аэрофлот" включила в свой черный список порядка 10 тыс. человек за последние 7-8 лет. Об этом в четверг в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава авиакомпании Виталий Савельев.

"У нас сегодня 3,5 тысячи человек, кто совершил проступки на борту, мы ведем эту хронологию, и 6 тысяч 700 человек, которых не допустили до полета. Это за период 7-8 лет", — сообщил он.

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря подписал закон, по которому авиакомпании смогут составлять черные списки пассажиров, нарушивших порядок на борту самолета. Закон вступит в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования, в июне 2018 года.

Согласно новому закону, перевозчик сможет запрещать дебоширам летать своими рейсами в течение одного года. В свою очередь, пассажир из черного списка будет иметь право летать авиарейсами данной компании лишь в случае наличия ряда причин, которые должны быть документально подтверждены. Он также имеет право обжаловать в суде включение в черный список.

Включение пассажира в черный список будет осуществляться на основании вступившего в законную силу постановления о назначении ему административного наказания за совершение на борту воздушного судна из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. Авиаперевозчик обязан будет исключить пассажира из черного списка через один год. Он также должен будет в письменной форме уведомить авиадебошира как о внесении его в реестр, так и о случаях, при которых ему не может быть отказано в перелете.