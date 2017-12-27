Банки будут ликвидировать по-новому

АСВ готовит реформу ликвидации рухнувших банков, сообщили «Ведомости»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) готовит реформу ликвидации рухнувших банков для быстрой публичной продажи активов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на гендиректора агентства Юрия Исаева.

Как сообщил Исаев, сейчас АСВ занимается ликвидацией 321 банка, балансовая стоимость их активов — 3,78 триллиона рублей, а оценочная — 0,44 триллиона, при этом средний срок ликвидации банка составляет около трех лет. В последние годы число банков, перешедших под управление АСВ, быстро росло, процесс ликвидации продолжителен, а со временем ряд активов дешевеет и в результате кредиторы получают меньше, объяснил изданию гендиректор агентства. На этом фоне недавно ЦБ РФ отстранил АСВ от санации банков и сам занялся их финансовым оздоровлением.

АСВ предлагает поправить закон, чтобы повысить эффективность работы с активами — сразу после отзыва лицензии оно будет оценивать качество активов, выделять их для продажи и готовить к сделке, пишет газета. Это должно позволить сократить срок ликвидации банков до полутора лет и сделать сам процесс более прозрачным.

"Идея в том, чтобы отказаться от бесконечных судебных процедур, которые в большинстве своем не приносят ожидаемого результата, и сосредоточиться на быстрой, публичной и результативной продаже, пока актив не обесценился", — пояснил газете гендиректор АСВ.

Также обсуждается идея продавать активы на открытых торговых площадках, по голландскому аукциону, следует из слов Исаева. Сейчас АСВ продает имущество банков на своем портале torgiasv.ru и у организаторов электронных торгов, выставляя активы на продажу по балансовой стоимости. При этом активы, которые были похищены из банков из-за криминальных действий менеджмента или собственников, к продаже предлагаться не будут — информация о них, как и сейчас, будет ложиться в основу заявления в правоохранительные органы.

При этом АСВ не планирует продавать изначально ценные, "быстрые" активы, по которым в короткие сроки возможно получение денежных средств. Исаев рассчитывает, что такая реформа ликвидации поможет не только увеличить поступления в конкурсную массу, но и сократить издержки на обслуживание активов.

ЦБ и правительство, в свою очередь, предложения АСВ в целом поддержали, версия поправок в закон о банкротстве будет готова в январе, чтобы Дума могла рассмотреть их в весеннюю сессию, продолжил Исаев. Более того, ЦБ вместе с АСВ готовит законопроекты об оптимизации ликвидации банков — чтобы не только сократить сроки проведения торгов, но и повысить их открытость и доступность для всех заинтересованных игроков.