В календаре «Газпромнефти» нашли зашифрованное оскорбление

Автор официального календаря компании «Газпром нефть» на будущий год зашифровал в нем послание дизайнеру Артемию Лебедеву. Об этом рассказал пользователь сайта Pikabu.

По его словам, он получил календарь в подарок и решил отсканировать размещенный на нем QR-код (штрихкод, который содержит информацию об объекте). Результатом оказались два оскорбления в адрес известного российского дизайнера Артемия Лебедева.

Рекламное агентство RedArt, производитель календаря, принесло извинения Лебедеву и «Газпром нефти» за «досадную» и «самовольную» ошибку своего сотрудника. Сейчас компания проводит внутреннее расследование для выяснения мотивации действий сотрудника.