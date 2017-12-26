Ещё
В календаре «Газпромнефти» нашли зашифрованное оскорбление
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В календаре «Газпромнефти» нашли зашифрованное оскорбление 

Рамблер 33 минуты назад
Фото: «Пикабу» / ecobender

Автор официального календаря компании «Газпром нефть» на будущий год зашифровал в нем послание дизайнеру Артемию Лебедеву. Об этом рассказал пользователь сайта Pikabu.

По его словам, он получил календарь в подарок и решил отсканировать размещенный на нем QR-код (штрихкод, который содержит информацию об объекте). Результатом оказались два оскорбления в адрес известного российского дизайнера Артемия Лебедева.

Рекламное агентство RedArt, производитель календаря, принесло извинения Лебедеву и «Газпром нефти» за «досадную» и «самовольную» ошибку своего сотрудника. Сейчас компания проводит внутреннее расследование для выяснения мотивации действий сотрудника.

 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У водителя «автобуса-убийцы» случилось кровоизлияние в мозг
Умер Валерий Бардин
В России признали неспособность флота защитить страну
Пока вы спали: инцидент с «Адмиралом Горшковым»
Алибасов о Собчак: Флаг ей в руки, звезду и в лоб
Видео
03:00
У водителя «автобуса-убийцы» случилось кровоизлияние в мозг
Происшествия
02:16
Что привело к трагедии с «автобусом-убийцей»
Происшествия
00:55
США скупают российские истребители
Оружие Армия
06:19
Собчак вспомнила «Развод по-итальянски»
Общество Политика
02:22
Тщеславный скульптор терроризирует Петербург
Общество Происшествия
01:24
Скрывать номера телефонов запретят в России
Общество
04:06
Навка нашла правильное место для усов Пескова
Шоу-бизнес
04:55
Борисовой позволили провести время с дочерью
Шоу-бизнес
02:06
Российские пранкеры позвонили в НАТО
В мире Европа
05:01
Внеплановая проверка автобусов проведена в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение