Российский банк объявил о пропаже руководства

Коллектив банка «Северный кредит» объявил об исчезновении руководства

Коллектив вологодского банка "Северный кредит", который с 25 декабря прекратил проведение финансовых операций, сообщил об исчезновении руководства. Соответствующее обращение опубликовано на сайте финансовой организации.

"Продемонстрировав успешные показатели на протяжении всей деятельности, банком заинтересовались лица, которые привели его к плачевному итогу. Приобретя в 2017 году значимый пакет акций и заняв в этом же году руководящие посты в АО КБ "Северный Кредит", они смогли влиять на финансовые операции. В настоящее время АО КБ "Северный Кредит" подано заявление в правоохранительные органы, по которому проводится доследственная проверка. Врио председателя правления Крылов С. (Сергей Крылов — прим. ТАСС), а также ряд сотрудников, назначенных новыми акционерами банка, исчезли", — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник заместитель губернатора Вологодской области Валентина Артамонова рассказала, что 25 декабря "Северный кредит" прекратил все финансовые операции. По ее словам, в декабре банк столкнулся с рядом сложностей, которые повлияли на его платежеспособность. Она добавила, что к сложившейся ситуации могли привести "недобросовестные действия работников банка".

Согласно базе данных СПАРК на 30 сентября, правительству Вологодской области принадлежит 23,22% уставного капитала кредитной организации.

О ситуации в "Северном кредите"

В конце прошлой недели клиенты банка в Вологодской области, среди которых работники бюджетной сферы и пенсионеры, начали жаловаться на проблемы с получением денег в банкоматах. 22 декабря пресс-служба финансовой организации сообщила, что в процессинговом центре "Северного кредита" возник технический сбой, было введено ограничение на снятие денег в банкоматах до 15 тыс. руб. в сутки. На следующий день из-за большого числа клиентов, желающих снять деньги, банк ограничил сумму до 5 тыс. рублей в сутки.

Ранее, 20 июня, Минфин США объявил о внесении в санкционные списки шести банков, действующих на территории Крыма, в том числе "Северного кредита".

АО "КБ "Северный Кредит" — региональный банк, зарегистрированный в Вологде. Финансовое учреждение основано в 1993 году. По состоянию на 1 сентября 2017 года региональная сеть банка состоит из трех филиалов, которые находятся в Москве, Симферополе и Ярославле. Операционные и дополнительные офисы расположены в Архангельске, Великом Устюге, Вологде, Евпатории, Печоре, Санкт-Петербурге, Севастополе, Соколе, Ухте и Череповце.

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