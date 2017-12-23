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«Нафтогаз» назвал «Северный поток — 2» военным проектом
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«Нафтогаз» назвал «Северный поток — 2» военным проектом 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что одна из задач компании на 2018 год — остановка реализации проекта «Северный поток-2» путем реформирования украинской газотранспортной сети. Об этом он сообщил в эфире украинского «5 канала».

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Как поясняет Коболев, строительство газопровода кардинально подорвет экономику Украины. «Мы считаем, что его строительство является частично военным проектом, ибо цель Путина — это убрать транспортировки российского газа через территорию Украины, чтобы открыть дорогу к полноценной военной агрессии», — заявил он.

Коболев заявил, что в 2018 году компания сосредоточится на остановке реализации «Северного потока — 2». По словам Коболева, именно это он считает одной из главных задач «Нафтогаза» на следующий год. Поэтому большое значение придает «остановке этого проекта, лоббированию интересов Украины против» него.

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