Порошенко заявил об «исторической победе» Украины

Порошенко рассказал об «исторической победе» Украины

Президент Украины Петр Порошенко назвал "исторической победой" решение Стокгольмского арбитража по газовому спору между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Ранее украинская компания заявила, что арбитраж отверг требования российской корпорации по take or pay ("бери или плати". — Прим. ред.) на 56 миллиардов долларов". В "Нафтогазе" также добавили, что обязательные закупки у российской компании снизились до пяти миллиардов кубометров в год, ранее они составляли 52 миллиарда. В российской компании, в свою очередь, отметили, что арбитраж признал действующим основные положения контракта, а также вынес удовлетворительное решение по большей части требований "Газпрома".

"Сегодня сделан великий вклад в обеспечение энергетической безопасности нашего государства. Это победа — историческая. Украина соскочила с газового крючка и добилась настоящей энергетической независимости", — написал президент страны в микроблоге Twitter.

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Судебные тяжбы между российской корпорацией и украинской компанией длятся с 2014 года. Стороны не могли договориться по контрактам на поставку "голубого топлива" на Украину. Претензии "Газпрома" касались штрафов за недобор газа по принципу "бери или плати". "Нафтогаз", в свою очередь, требовал от российской корпорации изменить цены, возместить переплаты за непересмотренные цены на газ, а также отменить запрет на перепродажу газа.