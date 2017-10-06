Рублю скоро грозят серьезные колебания

— Сегодня рубль имеет шансы продолжить вчерашнее укрепление к доллару и евро на нефти, которая ушла выше уровня в 56 долларов за баррель.



А снизить эту вероятность может пятница — как "стандартный" день для фиксирования позиций перед выходными и, соответственно, для некоторого ослабления нацвалюты. Да и в целом, можно говорить о том, что рублю грозят серьезные колебания.





Почему? Сейчас на валютном рынке борются друг с другом армии разнонаправленных факторов. С одной стороны, национальной валюте помогают позитивная на данный момент динамика нефтяных цен, стабильность экономики и высокий спрос на госдолг. Плюс остается "керри-трейд" — несмотря на рост ставки федрезерва США , а у нас уменьшение ставки — разница в них сохраняется. И поэтому наши активы пока остаются популярными.

Еще один фактор — осень. Люди вышли из отпусков, осенью всегда начинается более активная игра на рынке.



С другой стороны, продолжает работать много неопределенностей. Ну, во-первых, обострение внешнеполитической ситуации в целом как негативный фактор. Связанное с санкциями, с ситуацией в Юго-Восточной Азии. Есть более объективные и наблюдаемые вещи — доллар может укрепиться к другим валютам, и к рублю в том числе, так как Новым Светом планируется снижение выпуск необеспеченных активами платежных средств. Многие поэтому вполне справедливо считают, что до конца года доллар может укрепиться.



Рынок также обращает внимание на прогнозы. А они весьма изменчивы — сделанные как экспертами, так и официальными организациями. Конечно, сейчас уже в трехлетнем проекте бюджета прогноз на курс рубля спокойный — возможно ослабление до 62 за доллар, однако… В результате волатильность колебаний курса рубля действительно грядет и может усилиться.





Вчера курс рубля весь день пребывал в позитивном настроении на фоне некоторого повышения цен на нефть, которая закрепилась выше 56 долларов за баррель. Свою роль сыграли и заявления главы Минэнерго Александра Новака о том, что профильные министры стран ОПЕК и не входящих в картель государств готовы обеспечить продление соглашения о сокращении добычи "черного золота" в случае необходимости, и это их общая позиция.

Официальный курс доллара на сегодня, 6 октября, составляет 57 рублей 58 копеек за единицу американской валюты (ослабление на 20 копеек). За один евро дают 67 рублей 78 копеек (ослабление на 16 копеек).