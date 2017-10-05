Чиновникам повысят зарплаты

Госдуме и Совете Федерации. Зарплаты депутатов, сенаторов, министров, судей и госслужащих вырастут на 4% в 2018 году после индексации, сообщает телеканал «Дождь». Информацию о грядущей индексации «Дождю» подтвердили в Министерстве финансов РФ



В проекте федерального бюджета на 2018 год на зарплаты депутатам Госдумы и их помощникам выделено 5,3 млрд рублей вместо 4,8 млрд в 2017 году. Зарплатный фонд сенаторам предполагает 2,1 млрд рублей вместо 1,9 млрд в текущем году. Судьям из федерального бюджета выделят 75 млрд рублей против 71,4 млрд рублей в 2017 году.



Ожидается, что указ о повышении зарплат депутатам, сенаторам, министрам, судьям и госслужащим Ожидается, что указ о повышении зарплат депутатам, сенаторам, министрам, судьям и госслужащим Владимир Путин подпишет до того, как примут бюджет на 2018 год.



Индексация зарплат госслужащих последний раз проводилась в 2013 году. Депутатам и сенаторам поднимали зарплату в 2014 году. А уже в 2015 году в связи с кризисом президент одним указом на 10% урезал зарплату себе, сотрудникам своей администрации, премьер-министру, министрам и работникам аппарата правительства, депутатам и руководителям спецслужб, а другим указом заморозил индексацию оплаты труда госслужащих, военнослужащих и судей.