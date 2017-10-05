Интим стал новым способом решения квартирного вопроса

В России набирает популярность схема аренды жилья за интимные услуги. Об этом сообщает «Лента.ру».

По данным издания, в соцсети «ВКонтакте» уже есть несколько групп, посвященных «помощи с жильем», где пользователи публикуют объявления на эту тему.

Все публикации там схожи по содержанию:

«Подселю девушку, живу один! Денег не надо.» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Подселю бесплатно к себе в 2-х ком. квартиру студентку или девушку за серьезные отношения (нравятся девушки полной внешности), мне 24 года. Хорошо зарабатываю буду заботиться и любить. Если у вас проблемы с работой или деньгами могу помогать содержанием от 45 000 руб. в месяц. Живу в Москве возле метро Полежаевская».

Кроме того, есть и отдельные сайты, посвященные «бескорыстной» аренде. Например, на ресурсе SdamDarom.ru можно не только снять квартиру в обмен на секс, но и арендовать жилье за помощь по хозяйству, ремонт и другие услуги. Частный риелтор Александр Харыбин отметил, что не рекомендует сдавать квартиры в обмен на ремонт, так как качество услуг никто не гарантирует. «Не увидите ни ремонта, ни оплаты», — подчеркнул он.

На сайте Moisosed.org есть раздел с названием «Love сосед». В базе представлены более 400 предложений от мужчин об аренде квартир в Москве за сексуальные услуги, от женщин — около 20. В основном речь идет о домах, расположенных в спальных районах. При этом «выбор городов тоже достаточно обширный — от столицы до Челябинска и Минска».

Среди объявлений о секс-аренде встречаются и предложения о создании семьи. «Ищу добрую хозяйственную женщину, неважно откуда, для совместного проживания в моей квартире и для заключения брака», — написал Владимир, 65 лет.

Как отмечает «Лента.ру» со ссылкой на аналитиков базы «Мир квартир», снять комнату в Москве можно в среднем за 15,5 тысячи рублей в месяц. Средняя цена часа с проституткой, по данным ВШЭ, составляет 3,8 тысячи рублей (в случае выезда на дом — около 7,2 тысячи рублей). Таким образом, люди, решившие обменять секс на жилье, вместо этого могли бы «покрыть расходы на аренду за пару-тройку выездов к клиенту», а не жить с ним «месяцами бок о бок». Однако за занятие проституцией предусмотрена административная ответственность, а за сексуальные отношения с арендодателем — нет, подчеркивает издание.

В Европе и США секс-аренда тоже пользуется спросом. В октябре прошлого года СМИ сообщили, что владельцы недвижимости в Лондоне активно предлагают потенциальным арендаторам расплачиваться сексуальными услугами за жилье. На сайте электронных объявлений Craigslist можно найти множество «бесплатных» предложений для «симпатичной девушки» в обмен на секс с владельцем жилья как минимум раз в неделю.