Экономисты не исключили доллар за 56 рублей в ближайшее время

— Российский рубль сохраняет все шансы в ближайшей перспективе достигнуть ценовых районов 56 рублей за доллар. Разумеется, есть корреляционные взаимосвязи с нефтью, и они будут по-прежнему сказываться.



Однако текущая относительная сила рубля, получившая фундаментальную поддержку как со стороны вышедших данных по ВВП до 2,5 процента, так и по инфляционным цифрам в 3,3 процента, что в свою очередь является историческим рекордом за всю историю современной России при том, что цены на "черное золото" далеки от своих пиковых значений.



С технической стороны текущую краткосрочную тенденцию будет определять диапазон 57,5-58,5 рубля за доллар.



Что же касается единой европейской валюты, то скорое разрешение испанско-каталонского конфликта может оказать поддержку евро и возобновить растущий тренд, начатый к доллару США от 1,05 и выше ключевой цены 1,145. В случае возобновления укрепления евро против доллара курс можно ожидать в ближайшие дни в текущих ценовых районах 68-69 рублей.



Также хорошим подспорьем для определения среднесрочных тенденций служит и индекс доллара (индекс, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют), который тестирует ключевую отметку по 94. В случае возврата ниже 92,50 возобновится ослабление доллара ко всем валютам, а индекс уйдет ниже 91. В случае выхода и закрепления выше 94 доллар может ожидать достаточно серьезное укрепление.