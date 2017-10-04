Венедиктов показал неухоженную могилу Березовского

Публикация от Алексей Венедиктов (@aavst) Окт 4 2017 в 3:03 PDT

«Так выглядит могила Бориса Березовского через 4 года после его гибели», — написал журналист.



Прокомментировавшие публикацию пользователи отметили, что захоронение находится в неухоженном состоянии.



«Богатейший человек был и вот результат», — пишет liudmilamal.



«Кошмар. Как одинокая бабушка/дедушка», — добавляет aapolyansky.



Борис Березовский, эмигрировавший в Великобританию в конце 2000 года, был найден мертвым 23 марта 2013-го в ванной своего дома в деревне Аскот недалеко от Виндзора. По данным полиции, 67-летний бизнесмен совершил самоубийство. Впоследствии выяснилось, что он оставил после себя налоговую задолженность перед властями в размере 46 миллионов фунтов стерлингов, а стоимость его имущества оказалась недостаточной для покрытия этой суммы.