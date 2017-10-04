Рубль пойдет на поводу у психологии

— На этой неделе помимо нефти на текущий курс рубля стал влиять феномен недостатка долларов в банковской системе. Хотя, конечно, в меньших масштабах, чем черное золото. Тем не менее, сегодня банки стали массово занимать доллары на рынке и это опосредованно приводит к укреплению рубля.



Можно сказать, что в целом рубль слишком укрепился в условиях, когда экономика развивается без особых идей. И если она начнет постепенно оживать, но уже с определенной идейной подпиткой, то рубль к мировым валютам начнет слабеть.



Что же до текущей недели, то все будет зависеть от того, как изменится цена на нефть, пока она, напомню, снижается. Поэтому больше ставок на ближайшее время на некоторое ослабление рубля, чем его укрепление.



Еще очень важен и психологический фактор. Правительство также планирует ослабление национальной валюты, демонстрируя это в проекте бюджета. Все прочитали и увидели, что написано. И рубль прогнозируемо идет вслед за пожеланиями.





Вчера рубль слабел к доллару и евро в течение всего торгового дня вслед за нефтью, котировки которой демонстрируют снижение шестой день подряд. Причина простая — инвесторы недовольны отклонением ряда государств ОПЕК от согласованных объемов добычи, что привело к более активному закрытию длинных позиций после достижения котировками нефти максимумов с лета 2015 года на прошлой неделе.

По данным Bloomberg, ОПЕК увеличила добычу нефти в сентябре на 120 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем.



Официальный курс доллара на сегодня — 57 рублей 94 копейки за единицу американской валюты (укрепление на 13 копеек). За один евро дают 67 рублей 98 копейки (укрепление на 7 копеек).