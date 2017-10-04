На пенсионерах все же сэкономят



Федеральный трансферт ПФР до 2020 года будет расти даже медленнее, чем экономика.



Как и в случае с федеральным бюджетом, консолидированная бюджетная система России, как предполагается, станет сбалансированной с 2019 года: в следующем году ее дефицит составит 1,5% ВВП, в 2019 году — 0,95% ВВП. Разница между собственными доходами федерального бюджета и собственными расходами, около 4% ВВП, как и ранее, в основном уйдет на трансферт Пенсионному фонду — впрочем, стараниями Минфина размер этого перечисления, несмотря на проблемную демографическую ситуацию и рост числа пенсионеров, будет сокращен с 3,44% ВВП в 2018 году до 3,12% в 2020-м.



Прогноз динамики доходов и расходов консолидированной бюджетной системы РФ опубликован в составе приложений к пакету бюджета на 2018–2020 годы, внесенному в прошлый четверг в Госдуму . Расчеты «Ъ» по этим данным Минфина показывают, что, несмотря на проблемы региональных бюджетов 2015–2017 годов, консолидированная бюджетная система РФ, как предполагается, будет сбалансированной (с дефицитом менее 1%) уже в 2019 году. Согласно данным прогноза, консолидированный дефицит бюджетной системы в 2018 году составит 1,457 трлн руб. (1,5% ВВП), в 2019 году он снизится до 0,947 трлн руб. (0,95% ВВП), а в 2020 году — до 0,921 трлн руб. (0,85% ВВП). То есть сокращается даже номинальный объем дефицита, а, следовательно, и потребность в займах бюджетной системы — напомним, существенное превышение расходов регионов над доходами в 2015–2016 годах вызвало региональный кризис и рост внутреннего долга регионов.

Напомним, с точки зрения принятой бюджетной методологии РФ федеральный бюджет остается дефицитным и в 2018 году (1,3% ВВП), и далее, и федеральный дефицит остается главной причиной существования дефицита во всей системе. Впрочем, собственные доходы федерального центра за счет устройства налоговой системы и потоков средств внутри бюджетной системы всегда превышают его расходы без учета трансфертов. В 2018 году, исходя из прогноза Минфина, собственные федеральные расходы составят 11,452 трлн руб., что на 3,804 трлн руб. (3,9% ВВП) превысит его общие доходы. В 2019 году «избыток» увеличится до 4,13% ВВП, в 2020-м вернется к 3,87% ВВП.



Почти весь объем этого «избытка» уходит не в регионы, а на трансферт Пенсионному фонду России (ПФР). Сам ПФР обеспечивает собственные расходы доходами от сборов на 60%, отметим, впрочем, что расходы ПФР — это не только страховые пенсии. В 2018 году перечисления федерального бюджета в ПФР составят 3,39 трлн руб. ; чуть меньше, 3,34 трлн руб., в 2019 году и чуть больше, 3,44 трлн руб., — в 2020-м. На деле это достаточно большое достижение Минфина: в пересчете на доли в ВВП масштаб трансферта сократится с 3,44% в 2018 году до 3,12% в 2020-м. Учитывая, что все это происходит на фоне продолжающегося роста продолжительности жизни, роста доли пенсионеров в населении РФ и формальной обязанности ПФР индексировать большую часть пенсий по инфляции, — это довольно значимая составляющая бюджетной консолидации.



Ситуация с региональными бюджетами (региональный и муниципальный уровень бюджетной системы) сложнее. Формально без учета трансфертов из других частей бюджетной системы они более дефицитны, чем федеральный бюджет: их доходы без трансфертов меньше общих расходов на 1,75% ВВП в 2018 году, эта разница сократится до 1,45% в 2020 году. Однако основная часть этой разницы — перечисления из Фонда обязательного медстрахования в территориальные фонды ОМС: юридически доходы системы ОМС получаются ФОМС, а расходуются через трансферты на уровне регионов и муниципалитетов. С учетом этого обстоятельства собственные доходы регионов и муниципалитетов плюс трансферты (11,26 трлн руб. в 2018 году) почти равны их расходам (11,31 трлн руб.), размер «дефицита» на этом уровне чисто символический — 0,05% ВВП в 2018 году и 0,01% ВВП в 2020 году. Обратная сторона происходящего — не только необходимость централизованного перераспределения в системе ОМС, но и постоянная потребность бедных регионов в федеральных расходах на коммунальную инфраструктуру — цифры Минфина дают ограниченное представление о масштабах этого перераспределения.

