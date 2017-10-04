Граждане увлеклись коллективными инвестициями

Вложения в ПИФы обновили рекорд



В сентябре рынок коллективных инвестиций установил новый рекорд по чистому привлечению средств пайщиков. По итогам месяца управляющие компании привлекли в открытые паевые фонды более 7,6 млрд руб. средств граждан. При этом инвесторы наряду с облигационными фондами начинают проявлять интерес и к рисковым инструментам, увеличивая вложения в классические фонды акций.





По расчетам «Ъ» , основанным на предварительных данных Национальной лиги управляющих, в сентябре индустрия коллективных инвестиций установила новый рекорд. Чистый приток средств в открытые паевые фонды (ПИФы) составил 7,68 млрд руб., что более чем на 2 млрд руб. выше поступлений августа и почти на 400 млн руб. — предыдущего рекорда в июне. К тому же минувший месяц стал 26-м подряд, когда фонды фиксируют чистый приток средств пайщиков. За это время в них поступило свыше 68 млрд руб., причем только с начала года приток превысил 48 млрд руб.



Росту интереса к коллективным инвестициям способствует денежно-кредитная политика ЦБ . В сентябре регулятор пошел на очередное снижение ключевой ставки, но не на 0,25 процентного пункта (п. п.), как обычно, а сразу на 0,5 п. п., до 8,5%. Результатом стало дальнейшее снижение доходности банковских депозитов (см. стр. 1). По словам портфельного менеджера УК «Сбербанк Управление активами» Юрия Морогова, снижение ставок по депозитам стимулирует к переходу от банковских вкладов к более рискованным и потенциально более доходным активам, к которым относятся ПИФы.



Несмотря на готовность рисковать, инвесторы достаточно осторожны и отдают предпочтение в первую очередь фондам облигаций, которые за сентябрь привлекли почти 7,3 млрд руб. Но уже второй месяц подряд спросом пользуются и фонды акций, в которые поступило около 455 млн руб. Участники рынка объясняют это уверенным ростом российских фондовых индексов. В конце сентября индекс ММВБ поднялся до максимальных за семь месяцев 2086 пунктов. Рост индекса продолжается третий месяц подряд, за это время он прибавил почти 15%. По словам председателя совета директоров «ВТБ Капитал. Управление активами» Владимира Потапова, инвесторов привлекает не только рост котировок, но и высокая дивидендная доходность российских эмитентов, которая сопоставима со ставкой по депозитам надежных банков. «Несмотря на то что основной сезон дивидендных выплат закончился, многие инвесторы покупают акции с расчетом на следующие периоды», — отмечает Владимир Потапов



В минувшем месяце поведение российских пайщиков повторяло действия иностранных инвесторов, которые после достаточно длительного периода бегства стали скупать акции российских компаний. По оценкам «Ъ», основанным на данных Emerging Portfolio Fund Research, по итогам сентября российские фонды привлекли более $324 млн — максимум с начала года. Иностранных инвесторов привлекают недооцененность российских компаний и перспективы роста российской экономики на фоне восстановления цен на нефть. «Мы видим интерес к фондам, инвестирующим в российские акции, не только со стороны российских инвесторов, но и нерезидентов. Это положительно сказывается на нашем рынке», — отмечает директор департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк

Участники рынка ожидают, что в ближайшие месяцы интерес инвесторов к фондам акций сохранится. «Дальнейшее снижение ставок по депозитам, продолжение восстановления экономики РФ с одновременным восстановлением располагаемых доходов населения приведут к росту рынка акций, — отмечает Юрий Морогов. — Есть все основания полагать, что мы наблюдаем начало тенденции роста активов фондов акций». Но, по словам Виктора Барка, пока облигационные фонды будут демонстрировать двузначную доходность, рассчитывать на значительное усиление притока в фонды акций не стоит.



Виталий Гайдаев