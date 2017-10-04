Участником госпрограммы помощи социально ослабленным слоям населения может стать «Почта России» . Об этом сообщают «Известия». Почтовые отделения могут использовать в качестве продуктовых лавок. Таким образом компания сможет реализовывать продукты питания в труднодоступных местах.

Предположительно, программа стартует во второй половине 2018 года под эгидой Минпромторга . По мысли организаторов, нуждающимся начнут выплачивать определенную фиксированную сумму, благодаря которой можно купить необходимые продукты, кроме алкоголя и сигарет. Список продуктов пока не утвержден, бюджет не согласован.

В пресс-службе «Почты России» уточнили, что в настоящее время компания предоставляет различные гарантированные государством социально значимые услуги на всей территории страны, и подтвердили готовность участвовать в реализации данного проекта. «Почта» обладает сетью из 42 тыс. отделений, при этом 30 тыс. из них находится в сельской местности. Отделения реализуют товары первой необходимости, в том числе и продукты. Также компания готова осуществлять доставку продуктов адресатам программы.