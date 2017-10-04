«Дорого и морально устарело»: дома на Рублевке перестали покупать



Рублевка уже не конкурент Новой Риге. В трети поселков, расположенных на Рублевском шоссе, за прошедший квартал не было ни одной продажи, об этом сообщает «ИНКОМ-Недвижимость» . В то же время каждый десятый реализованный загородный объект расположен на Новорижском шоссе. И это при том, что средний ценник там довольно высок — почти 20 млн рублей за лот.



Почему когда-то легендарная Рублевка продолжает сдавать позиции, комментирует генеральный директор консалтинговой компании Russian Research Group Денис Колокольников

Денис Колокольников генеральный директор консалтинговой компании Russian Research Group «То, что на Новую Ригу многие переехали с Рублевки, в том числе и ликвидность снизилась, это безусловно. Все-таки по концентрации дорогой недвижимости и новых домов Новая Рига, думаю, опережает уже Рублевку давно. На Рублевке они не строятся уже последнее время. Действительно, поселки все уже старейшие. А то, что строится, это за пределами основной, „золотой“ части Рублевки. На Новой Риге тоже есть как дорогие места, так и масса недорогих мест. Там можно и дачу купить за 2 млн рублей, и дорогую усадьбу. Все разнообразно. Безусловно, там есть очень концептуальные, очень статусные поселки».

На вопрос, почему на Рублевку приходится только 2% спроса на рынке, эксперты отвечают: дорого и морально устарело. Лес и вода должны привлекать, но на самом деле лишь осложняют жизнь потенциальным покупателям.



Денис Литвинов адвокат Содружества земельных юристов «С юридической точки зрения Рублевка имеет массу, скажем так, подводных камней в виде определенных охранных зон и обременений, которые просто были спрятаны. Часто собственник строил объект по договоренности с местными поселковыми администрациями, которые могли закрывать глаза на, возможно, не совсем корректно оформленную разрешительную документацию. Я сталкивался на практике с ситуациями, когда водоохранная зона нарушалась при строительстве, но до поры до времени все это было скрыто, в том числе за счет хороших отношений текущих собственников с местными властями».

Эксперты прогнозируют, что вслед за Новой Ригой ожидается рост популярности Калужского направления. Поселки в этом районе — лакомый кусок, учитывая завершившуюся реконструкцию Калужского шоссе.