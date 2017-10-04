Главные события у вас в почте
«Дорого и морально устарело»: дома на Рублевке перестали покупать
Фото: 1тв
Рублевка уже не конкурент Новой Риге. В трети поселков, расположенных на Рублевском шоссе, за прошедший квартал не было ни одной продажи, об этом сообщает «ИНКОМ-Недвижимость». В то же время каждый десятый реализованный загородный объект расположен на Новорижском шоссе. И это при том, что средний ценник там довольно высок — почти 20 млн рублей за лот.
Почему когда-то легендарная Рублевка продолжает сдавать позиции, комментирует генеральный директор консалтинговой компании Russian Research Group Денис Колокольников:
Денис Колокольников генеральный директор консалтинговой компании Russian Research Group «То, что на Новую Ригу многие переехали с Рублевки, в том числе и ликвидность снизилась, это безусловно. Все-таки по концентрации дорогой недвижимости и новых домов Новая Рига, думаю, опережает уже Рублевку давно. На Рублевке они не строятся уже последнее время. Действительно, поселки все уже старейшие. А то, что строится, это за пределами основной, „золотой“ части Рублевки. На Новой Риге тоже есть как дорогие места, так и масса недорогих мест. Там можно и дачу купить за 2 млн рублей, и дорогую усадьбу. Все разнообразно. Безусловно, там есть очень концептуальные, очень статусные поселки».
На вопрос, почему на Рублевку приходится только 2% спроса на рынке, эксперты отвечают: дорого и морально устарело. Лес и вода должны привлекать, но на самом деле лишь осложняют жизнь потенциальным покупателям.
Денис Литвинов адвокат Содружества земельных юристов «С юридической точки зрения Рублевка имеет массу, скажем так, подводных камней в виде определенных охранных зон и обременений, которые просто были спрятаны. Часто собственник строил объект по договоренности с местными поселковыми администрациями, которые могли закрывать глаза на, возможно, не совсем корректно оформленную разрешительную документацию. Я сталкивался на практике с ситуациями, когда водоохранная зона нарушалась при строительстве, но до поры до времени все это было скрыто, в том числе за счет хороших отношений текущих собственников с местными властями».
Эксперты прогнозируют, что вслед за Новой Ригой ожидается рост популярности Калужского направления. Поселки в этом районе — лакомый кусок, учитывая завершившуюся реконструкцию Калужского шоссе.
Оставить комментарий