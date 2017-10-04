В ЦБ рассказали об одной из наиболее популярных схем мошенничества

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал, что одним из самых популярных видов мошенничества является выманивание средств у россиян, желающих получить кредит. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лях подчеркнул, что иногда происходит утечка личных данных граждан, которые обращаются в банки за кредитами.

"Мошенники пользуются такой информацией и звонят людям, предлагая одобренные заявки на получение кредитов от кредитных организаций, которых в реальности не существует", — добавил он.

Представившись сотрудником несуществующей организации, злоумышленник просит перевести «получателя» кредита первый взнос, якобы необходимый для предоставления средств.

Ранее сообщалось, что мошенники похитили у москвича автомобиль стоимостью 4,5 млн рублей.