В Сети высмеяли рекламу Сбербанка о пенсиях в 50 тысяч рублей

В интернете набрал популярность рекламный плакат Сбербанка, на котором кредитная организация продвигает свой негосударственный пенсионный фонд. Внимание на рекламу обратил пользователь твиттера @OraclePigFuntik.

На плакате изображена рука пенсионера, держащая похожий на Iphone смартфон, на дисплее которого SMS: «Вам поступила пенсия 50 000 рублей». «Шутка года», — так прокомментировал эту рекламу @OraclePigFuntik.

Пользователи поддержали его мнение. «Я даже не знаю, над чем смеяться, над пенсией в 50т или над тем, что у пенсионера айфон, комбо!» — отметил один из комментаторов. Другой предположил, что эта сумма указана за год.

Одна из пользовательниц отметила, что «подавляющему большинству россиян пенсию все еще приносит почтальон, а не переводят» на карту. Другая предположила, что речь идет о пенсии госслужащего или военного.

«Печально, что, поскольку средняя пенсия у российского пенсионера всего 50 000, ему не по карману iPhone 8, а только лишь iPhone 6s Rose Gold», — отметил в своем твиттере @Shulz.

На его сообщение ответили официальном аккаунте Сбербанка. Представители организации пояснили, что «на этом плакате речь не о базовой пенсии, а об индивидуальных пенсионных накоплениях».