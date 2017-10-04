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В Сети высмеяли рекламу Сбербанка о пенсиях в 50 тысяч рублей
В интернете набрал популярность рекламный плакат Сбербанка, на котором кредитная организация продвигает свой негосударственный пенсионный фонд. Внимание на рекламу обратил пользователь твиттера @OraclePigFuntik.
На плакате изображена рука пенсионера, держащая похожий на Iphone смартфон, на дисплее которого SMS: «Вам поступила пенсия 50 000 рублей». «Шутка года», — так прокомментировал эту рекламу @OraclePigFuntik.
шутка года pic.twitter.com/XQmanTM0Zw— 🐷🍂✨ (@OraclePigFuntik) 2 октября 2017 г.
Пользователи поддержали его мнение. «Я даже не знаю, над чем смеяться, над пенсией в 50т или над тем, что у пенсионера айфон, комбо!» — отметил один из комментаторов. Другой предположил, что эта сумма указана за год.
Одна из пользовательниц отметила, что «подавляющему большинству россиян пенсию все еще приносит почтальон, а не переводят» на карту. Другая предположила, что речь идет о пенсии госслужащего или военного.
«Печально, что, поскольку средняя пенсия у российского пенсионера всего 50 000, ему не по карману iPhone 8, а только лишь iPhone 6s Rose Gold», — отметил в своем твиттере @Shulz.
На его сообщение ответили официальном аккаунте Сбербанка. Представители организации пояснили, что «на этом плакате речь не о базовой пенсии, а об индивидуальных пенсионных накоплениях».
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