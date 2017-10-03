Стало известно, у кого в России быстрее всего растут зарплаты

Аналитики компании Headhunter выяснили, у каких работников произошел наибольший рост зарплат, сообщает ТАСС



По информации рекрутеров, наибольший рост заработной платы по итогам первых трех кварталов 2017 года произошел у руководителей и ведущих специалистов. Уровень их зарплат вырос на 5%. Средний показатель зарплат линейных руководителей и ведущих специалистов составил 118 и 85 тысяч рублей соответственно.



Также, согласно отчетам рекрутеров, выяснилось, что наибольший скачок зарплат произошел у сотрудников иностранных компаний. Кроме того, заработные платы наиболее активно росли в Москве и Московской области, а медленнее всего в Северо-Кавказском федеральном округе.



По данным аналитиков HH, работникам начального уровня повысили заработную плату на 2% за три квартала года, теперь средняя зарплата начинающего сотрудника составляет 34 тысячи рублей.



Данные исследования HH основаны на информации 750 компаний, работающих на территории РФ, предоставивших обновленные данные о зарплатах сотрудников, подчеркивает ТАСС.