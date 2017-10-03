Генпрокуратура выявила тысячи нарушений в программах капремонта

Генеральная прокуратура РФ впервые провела проверку в сфере капитального ремонта жилых домов. Об этом «Известиям» сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По его словам, в ходе проверки прокуроры обнаружили с начала года 9,1 тысяч нарушений. Проверка проводилась по поручению президента России Владимира Путина

Куренной отметил, что по результатам проверок возбуждено 62 уголовных дела, к административной, дисциплинарной и уголовной ответственности привлечено 1,5 тыс. должностных и юридических лиц.

"Выявлены многочисленные нарушения прав граждан на проживание в безопасных и благоприятных условиях, злоупотребления и бездействие должностных лиц, незаконное использование денежных средств, несоблюдения сроков и нормативов качества выполнения ремонтных работ", -добавил официальный представитель Генпрокуратуры РФ.