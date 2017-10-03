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Крупнейшие бизнесмены из РФ в 2017 году стали богаче на 23 млрд долларов
Совокупное состояние 28 крупнейших российских бизнесменов в 2017 году увеличилось на 23,478 млрд долларов. Таковы итоги исследования Bloomberg Billionaires Index за период с января по сентябрь, составленного на основе стоимости акций и данных отчетности компаний.
Согласно этим результатам, самым большим капиталом в России обладает основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, увеличивший состояние на 1,3 млрд долларов до 18,2 млрд На втором месте оказался президент "Норильского никеля" Владимир Потанин — 17,8 млрд (плюс 1,18 млрд), на третьем — глава "Новатэка" Леонид Михельсон — 16,4 млрд (минус 836 млн).
В топ-10 также вошли Владимир Лисин, Виктор Вексельберг, Михаил Фридман, Алишер Усманов, Вагит Алекперов, Михаил Прохоров и Геннадий Тимченко.
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