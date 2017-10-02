AgroFakt: российское эмбарго нанесло Польше незаживающую рану

«Польские производители фруктов и овощей должны осознать, что ввиду действующего на постоянной основе российского эмбарго на импорт наших яблок, а также всё большей конкуренции на рынке считается не только продажа, но также соответствующий маркетинг, упаковка или соответствующая экспозиция товара, что даёт так называемую добавленную стоимость продаваемому товару», — говорит Рафал Ковальчик, садовник из Куявско-Поморского воеводства.

Как утверждают многие садовники, эмбарго на яблоки постоянно приводит к проблемам сбыта.

«Некоторым удаётся нелегально перебросить партию яблок в Россию. Однако это большой риск, а на всей операции лучше всего зарабатывают посредники. Обычно за килограмм фруктов производитель получает от 60 до 80 грошей», — подчёркивает Марек Макошинский из Малопольского воеводства.

Польские экспортёры фруктов всеми способами пытаются попасть на российский рынок. Не всегда с хорошим результатом. В течение 2—3 месяцев, например, в Бресте обнаружено свыше 20 компаний, которые занимались реэкспортом польских яблок в Россию, подчёркивает портал.

«Наши экспортные компании легально поставляют яблоки в Белоруссию», — заявляет Макошинский. «Фрукты должны попадать на базары, а в действительности они вывозятся в Российскую Федерацию», — добавляет он.

Министерство сельского хозяйства сообщило, что в 2013 году польские экспортёры поставили на белорусский рынок 145 тонн яблок, в 2014 году, несмотря на эмбарго, уже 514 тонн. Перед введением Российской Федерацией санкций и началом конфликта на Украине, в 2013 году, экспорт яблок достигал более чем 1,2 млн тонн. Свыше половины этого количества фруктов попадало к россиянам. «Когда Кремль решительно сказал нам „Стоп!“, в 2015 году, экспорт не достиг миллиона тонн. Год тому назад он, впрочем, начал расти, даже достиг результата 1,1 миллиона тонн. Дополнительными звеньями в распространении яблок с Вислы являются Белоруссия, Молдавия, Литва», — перечисляет AgroFakt.

«Вместо того чтобы ждать преодоления стены предписаний, поляки обходили российский рынок со стороны Молдавии. Как удавалось реэкспортировать польские яблоки в Россию? Сначала так называемый реэкспорт осуществлялся Молдавией, однако Россия заблокировала импорт продовольствия из Молдавии», — напоминает портал.

Уже в феврале 2015 года — «в рамках эксперимента» — Россельхознадзор дал согласие на экспорт в Россию десяти компаниям из Приднестровья.

Пользуясь тем фактом, что молдавские продукты, выращиваемые в регионе Приднестровья, не подпали под российские санкции, бизнесмены со всей Европы в течение нескольких месяцев массово скупали молдавские фитосанитарные сертификаты для своих фруктов и ввозили их в Белоруссию.

«Ситуация сложилась такая: сначала польские яблоки привозились в специальную экономическую зону в Литву», — объясняет Ян, водитель, занимающийся перевозкой яблок. «Затем литовский посредник заключал контракт с молдавской псевдокомпанией, которая присылала фитосанитарные свидетельства в Вильнюс. В Литве польские яблоки „меняли своё происхождение на молдавское“ и именно в таком качестве ввозились в Белоруссию, а оттуда — в Российскую Федерацию», — добавляет он.

Сегодня эмбарго на яблоки приводит к тому, что дело доходит до задержания польских грузовиков с яблоками на казахско-российской границе, и после обнаружения контрабанды яблоки официально уничтожаются.

Правда, ЕС решился выделить €70 млн помощи садоводам, которые потерпели убытки из-за российского эмбарго. Те, однако, настроены очень критически.

«Эта сумма, то есть свыше 70 миллионов евро, составит для польских производителей около 80 тысяч тонн яблок и других фруктов и овощей», — подчёркивает Виктор Курасиньский, садовник из Любельского воеводства. «То есть это решительно мало по сравнению с возможностями для экспорта у тех наших производителей, которые были на российском рынке, несмотря на то что это немного больше, чем было в прошлом году. Этот транш не покрывает и нескольких процентов потерь, которые несут сейчас и понесут в будущем наши производители», — добавляет он.

Недавно поступила более оптимистичная информация: польские водители грузовиков, въезжающих в Россию, будут реже подвергаться контролю. Это результат первого тура польско-росийских переговоров, которые проводились в Москве. Польской стороне удалось выторговать также дополнительные разрешения на перевоз через Россию товаров из третьих стран. Кроме того, польские водители могут рассчитывать на дополнительные квоты на перевозку ещё в этом году. В последнее время были выданы дополнительные 9,5 тыс. разрешений на транспортировку товаров из третьих стран.

«Для наших экспортёров яблок в Россию это слабое утешение, потому что на горизонте не видно хотя бы смягчения предписаний, не позволяющих ввозить наши фрукты и овощи на российский рынок, не говоря уже о том, что эмбарго на яблоки будет полностью отменено», — резюмирует портал AgroFakt.