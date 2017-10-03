К концу октября россияне увидят выгодные курсы доллара и евро

Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента Альпари:

— В начале октября рубль будет чувствовать себя неуверенно из-за коррекции, которая началась в паре евро/доллар и на рынке нефти. В первую неделю октября пара доллар/рубль продолжит торговаться в районе 56,8-58,5 рубля, пара евро/рубль — в диапазоне 67-68,7 рубля.





Нестабильность курса будет обеспечена снижением цены на нефть, которая продолжит коррекцию в начале октября. Снижение котировок обусловлено техническими факторами: цена отскочила от важного психологического уровня, который так и не смогла пробить еще в дни, когда только было заключено соглашение ОПЕК . Кроме того, рост был обусловлен негативными последствиями для нефтяной промышленности США от тайфунов и ураганов: сейчас можно сказать, что данный фактор отыгран. Итак, пока инвесторы будут фиксировать прибыль на рынке нефти, рубль будет штормить.



Одновременно с падением цен на нефть началась коррекция в паре евро/доллар. После длительного роста, евро дал слабину. На наш взгляд, коррекция также имеет технический характер. Однако, как только ЕЦБ начнет предпринимать реальные шаги по ужесточению монетарной политики, евро возобновит рост. Рубль очень резко реагирует на укрепление доллара, поэтому любые колебания американской валюты наверх повысят волатильность рублевых пар.

Середина и конец октября для рубля будут благоприятными, рубль продолжит укрепляться. Пара доллар/рубль может снизиться до уровней 55,9-56,7 рубля, пара евро/рубль до отметок 66,8-67 рублей. Укрепление будет обусловлено завершением коррекции на рынке нефти и в паре евро/доллар. Цены на нефть после завершения коррекции временно уйдут в боковик, начнут консолидироваться. Пара евро/доллар также начнет консолидацию перед разворотом наверх. В этот период рубль успеет передохнуть и успокоиться, что на руку россиянам.



Мы также ожидаем позитивных макроэкономических показателей, низкого уровня инфляции и роста ВВП. Однако, несмотря на позитивную статистику и снижение инфляционных рисков, на ближайшем заседании 27 октября 2017 года ЦБ РФ оставит ключевую ставку неизменной.